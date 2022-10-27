С июля по сентябрь число поддельных банкнот в Татарстане снизилось на 45%

У банкнот есть три защитных признака, которые определяются на ощупь, на просвет и при изменении угла зрения. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщает Национальный банк Татарстана, в третьем квартале 2022 года в республике выявили 81 поддельную банкноту. Эта цифра на 45% меньше той, что была за период с апреля по июнь.

Чаще всего в регионе обнаруживали фальшивые купюры номиналом 5000 рублей - 60 штук. Поддельные банкноты номиналом 2000 рублей выявили 12 штук, номиналом 1000 рублей - 7 штук и одну сторублевую купюру. Кроме того, специалисты обнаружили поддельную монету номиналом в 10 рублей, а также 50 и 100 долларов США.

Купюру, в подлинности которой вы не уверенны, можно проверить в отделении любого банка, работающего с наличными, напоминает Банк России.

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