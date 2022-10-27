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Экономика27 октября 2022 13:01

Дефицит в бюджете Чувашии в 2022 году составит 3,1 миллиарда рублей

Казна региона увеличилась до 79,4 миллиарда рублей, но выросли и расходы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Соответствующая информация опубликована на сайте местного Госсовета.

Соответствующая информация опубликована на сайте местного Госсовета.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

По предварительным данным, дефицит в бюджете Чувашии по итогам 2022 года составит 3,1 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом казна региона увеличилась на 6,54 миллиона рублей - до 79,4 миллиарда рублей. Однако возросли и расходы - до 82,5 миллиарда рублей (+5,5 миллиардов). Соответствующая информация опубликована на сайте местного Госсовета.

Несмотря на это, дополнительные средства будут направлены на повышение зарплат работников бюджетной сферы, закупку необходимых вещей для социально-культурных учреждений, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории. Отдельное внимание власти региона уделят поддержке семей мобилизованных.

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