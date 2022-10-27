Банк «Открытие» финансирует проект группы компаний «ЕВРОСТИЛЬ» в Набережных Челнах

Банк «Открытие»

Заемные средства в 1,3 млрд рублей предоставляются девелоперу на четыре года на строительство многоэтажного жилого дома и паркинга в 12-м комплексе Набережных Челнов.

Новый 25-этажный двухподъездный дом комфорт-класса и паркинг на 169 мест планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале 2024 года. Общая площадь дома «12-35/1» и паркинга составляет более 28 тысяч квадратных метров. Проект реализуется с использованием счетов эскроу, оператором выступает банк «Открытие».

- Банк «Открытие» активно поддерживает девелоперские проекты застройщиков в Татарстане. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, строительные компании в нашем регионе не только успешно завершают ранее начатые проекты, но и реализуют новые. Я рад, что наш банк может помочь им осуществить свои бизнес-планы, - прокомментировал сделку управляющий банком «Открытие» в РТ Дамир Габдулхаков.

- Партнерство с таким крупным финансовым игроком, как банк «Открытие», подтверждает востребованность, ликвидность и соответствие выводимых на рынок недвижимости проектов группы компаний «ЕВРОСТИЛЬ» высоким стандартам качества и современным строительным технологиям, - отметил генеральный директор ГК «ЕВРОСТИЛЬ» Ильнар Гайсин.

СПРАВКА

Группа компаний «Евростиль» работает на профильном рынке около 30 лет. Девелопер специализируется на проектах по строительству жилой, коммерческой и промышленной недвижимости в Набережных Челнах и других городах Татарстана. В настоящее время у группы компаний «Евростиль» в реализации 11 проектов.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).