В Нижнекамском районе ликвидировали свалку площадью более тысячи «квадратов»

Объем находившихся там отходов составлял 627 кубометров. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Экологи Закамского территориального управления выявили несанкционированную свалку рядом с деревней Верхний Ключ в Нижнекамском районе. Ее площадь составляла порядка 1 045 квадратных метров, а объем - 627 кубометров.

В адрес Исполкома муниципалитета было вынесено предостережение. Только после этого свалку ликвидировали, а территорию привели в надлежащее состояние, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Так преобразился участок. Фото: Министерство экологии Татарстана.

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