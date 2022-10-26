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Общество26 октября 2022 14:49

В Татарстане более 150 многодетных отцов получили отсрочку от частичной мобилизации

На их иждивении сейчас трое и более несовершеннолетних
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В данный момент идет работа над процессом возвращения многодетных отцов обратно в семьи.

В данный момент идет работа над процессом возвращения многодетных отцов обратно в семьи.

Фото: Адель ХИСАМОВ

Согласно указу Генштаба Вооруженных Сил России отсрочка от частичной мобилизации сейчас имеют отцы, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 16 лет.

Такую отсрочку в Татарстане получили более 150 резервистов призванных на службу. Решения по ним принимала республиканская комиссия по мобилизации. Они уже доведены до районных комиссий по месту жительства резервистов.

В данный момент идет работа над процессом возвращения многодетных отцов обратно в семьи, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на начальника отделения по работе с гражданами Военкомата Татарстана Сергея Котина.

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