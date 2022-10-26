С начала 2022 года жители Татарстана отдали мошенникам 200 миллионов рублей

На данный момент раскрыто более 90% преступлений. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году татарстанцы потеряли около 200 миллионов рублей, связавшись с мошенниками. На данный момент в республике раскрыто 90% таких преступлений, сообщила на пресс-конференции заявила врио замначальника Главного следственного управления МВД по Татарстану Марина Шнитенкова.

Самые распространенные уловки мошенников в Татарстане

«Родственник попал в беду»

В республике возросло число мошенничеств, совершенных под предлогом того, что родственник попал в ДТП. Только за третий квартал 2022 года количество таких преступлений уже достигло 100. В большинстве случаев жертвами аферистов становятся пенсионеры.

Спикер советует объяснить пожилым родным, что если неизвестные сообщают о беде и вымогают деньги, то необходимо завершить разговор. В первую очередь, стоит поговорить с самим родственником, якобы попавшим в беду, или обратиться в полицию.

«Защита от несанкционированного списания денег»

Продолжают поступать татарстанцам и звонки от якобы сотрудников банка. Мошенники говорят, что с карты пытаются списать деньги и уговаривают человека перевести сбережения на «безопасные счета». Нередко на такую уловку мошенников ведутся люди до 50 лет с постоянной работой и имеющимися накоплениями. Так, только за последние три месяца у жителей республики под этим предлогом аферисты украли более 50 миллионов рублей.

Марина Шнитенкова отмечает, что сотрудники банков никогда не будут звонить с неизвестных номеров и тем более спрашивать данные банковской карты, не говоря уже о секретном коде с ее оборотной стороны. Эта информация предназначается только для владельца, и ее нельзя передавать ни банку, ни другим третьим лицам.

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