Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2022 11:10

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Чебоксары 4 декабря

На вокзале в этот день состоится праздничная программа для всех желающих
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Зимний волшебник отправится в традиционное путешествие на своем поезде.

Зимний волшебник отправится в традиционное путешествие на своем поезде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно расписание очередного путешествия Деда Мороза из Великого Устюга по городам России. В Чебоксары поезд с зимним волшебником и его внучкой Снегурочкой прибудет 4 декабря. На вокзале в этот день состоится праздничная программа, принять участие в которой смогут все желающие.

Отметим, что поезд Деда Мороза отправиться в путь из Великого Устюга в конце октября. Ему предстоит посетить более 100 городов и поселков страны. Путешествие продлится до середины января, сообщает ОАО «РЖД».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram