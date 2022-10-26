Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Чебоксары 4 декабря

Зимний волшебник отправится в традиционное путешествие на своем поезде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно расписание очередного путешествия Деда Мороза из Великого Устюга по городам России. В Чебоксары поезд с зимним волшебником и его внучкой Снегурочкой прибудет 4 декабря. На вокзале в этот день состоится праздничная программа, принять участие в которой смогут все желающие.

Отметим, что поезд Деда Мороза отправиться в путь из Великого Устюга в конце октября. Ему предстоит посетить более 100 городов и поселков страны. Путешествие продлится до середины января, сообщает ОАО «РЖД».

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