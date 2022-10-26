В Татарстане будут судить капитана теплохода, который будучи пьяным посадил судно на мель

Утверждается, что мужчина нарушил правила плавания по внутренним водным путям. Фото: МЧС Татарстана

Завершено расследование уголовного дела в отношении капитана теплохода «Восход-51», который 29 мая сел на мель на реке Волга. В результате того ЧП пострадали шесть человек. Люди получили ссадины и ушибы.

Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Следствием установлено, что был пьян, когда управлял теплоходом в тот день, когда судно отправилось по маршруту Казань – Свияжск и на 1308 километре реки столкнулось с дном. Утверждается, что капитан нарушил правила плавания по внутренним водным путям.

Пассажиры получили ссадины и ушибы. Фото: МЧС Татарстана

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в Вахитовский районный суд Казани.

- С целью недопущения повторения подобных случаев в контролирующие органы направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении профилактической работы по выявлению лиц, оказывающих небезопасные услуги на воде и находящихся в состоянии алкогольного опьянения, - говорят в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram