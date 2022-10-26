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Происшествия26 октября 2022 9:01

В Татарстане будут судить капитана теплохода, который будучи пьяным посадил судно на мель

В результате того ЧП пострадали шесть человек
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Утверждается, что мужчина нарушил правила плавания по внутренним водным путям.

Утверждается, что мужчина нарушил правила плавания по внутренним водным путям.

Фото: МЧС Татарстана

Завершено расследование уголовного дела в отношении капитана теплохода «Восход-51», который 29 мая сел на мель на реке Волга. В результате того ЧП пострадали шесть человек. Люди получили ссадины и ушибы.

Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Следствием установлено, что был пьян, когда управлял теплоходом в тот день, когда судно отправилось по маршруту Казань – Свияжск и на 1308 километре реки столкнулось с дном. Утверждается, что капитан нарушил правила плавания по внутренним водным путям.

Пассажиры получили ссадины и ушибы.

Пассажиры получили ссадины и ушибы.

Фото: МЧС Татарстана

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в Вахитовский районный суд Казани.

- С целью недопущения повторения подобных случаев в контролирующие органы направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении профилактической работы по выявлению лиц, оказывающих небезопасные услуги на воде и находящихся в состоянии алкогольного опьянения, - говорят в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

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