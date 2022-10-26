За сутки в Татарстане выявили еще 140 случаев коронавируса

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 140 новых случаев COVID-19, госпитализировали 37 зараженных и выписали 278 переболевших вирусом человек. Такие цифры в среду, 26 октября, опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 186 759 человек, 183 089 из которых выздоровели, а две тысячи – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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