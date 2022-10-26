На очистку парков и скверов Казани от снега решено выделить 7,4 миллиона рублей

Предполагается, что подрядчик привлечет к работам 50 человек. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Казани готовы выделить порядка 7,4 миллиона рублей на содержание садов, парков и скверов города зимой текущего года. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, работникам, которых привлечет подрядчик, необходимо будет вручную очищать тротуары и дороги от мусора и снега, посыпать их противогололедных реагентов, а также скалывать наледь и менять урны. Подобные работы нужно будет проводить в 121 общественном пространстве.

Заказчиком является МУП «Горводзеленхоз». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 октября. Исполнителя тендера выберут 3 ноября.

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