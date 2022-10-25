В Казани из-за прокладки канализации перекроют проезд около трех исправительных колоний

Перекроют проезд по улице Лебедева. Фото: Олег УКЛАДОВ

Комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани принял решение частично перекрыть движение транспорта по улице Лебедева. Это необходимо сделать в связи с проводимыми там работами по прокладке трассы хозяйственно-бытовой канализации.

Так, с 27 октября и по 3 декабря 2022 года проезд частично будет запрещен административного здания исправительной колонии №18, а также между колониями №18 и №1.

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