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Общество25 октября 2022 15:04

В Казани из-за прокладки канализации перекроют проезд около трех исправительных колоний

Ограничение будет действовать только на определенном участке дороги
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Перекроют проезд по улице Лебедева.

Перекроют проезд по улице Лебедева.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани принял решение частично перекрыть движение транспорта по улице Лебедева. Это необходимо сделать в связи с проводимыми там работами по прокладке трассы хозяйственно-бытовой канализации.

Так, с 27 октября и по 3 декабря 2022 года проезд частично будет запрещен административного здания исправительной колонии №18, а также между колониями №18 и №1.

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