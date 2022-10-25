Данная материальная помощь предоставляется в том числе нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Фото: Мария ЛЕНЦ

Татарстан решил софинансировать универсальное пособие для семей с низкими доходами, которое начнет выплачиваться с 2023 года. Республика возьмет на себя 40% от данных выплат. Остальные 60% будут выделяться из федерального бюджета. Об этом в ходе брифинга в местном Кабмине сообщила замглавы Минфина региона Гела Герасимова.

Отметим, данные выплаты будут доступны для семей с детьми в возрасте до трех лет, от трех до семи лет, а также от семи до 18 лет. Кроме того, данную материальную помощь смогут получать нуждающиеся женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.

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