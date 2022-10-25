Из-за анонимных угроз в Набережных Челнах массово эвакуировали школы

Учащихся и сотрудников вывели на улицу и отвели в ближайшие соцобъекты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 25 октября, сразу несколько школ в Набережных Челнах получили анонимные сообщения с угрозами. В связи с этим учащихся и сотрудников эвакуировали, а в учреждения были вызваны экстренные службы. По окончании проверок занятия будут возобновлены.

По последним данным, угрозы поступили в школы №№1, 6, 7, 10 и 13. Электронные почты остальных учреждений проверяются.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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