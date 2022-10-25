В Татарстане снижается количество выявляемых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 145 новых случаев COVID-19, госпитализировали 45 зараженных и выписали 324 переболевших вирусом человек. Такие цифры во вторник, 25 октября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 186 619 человек, 182 811 из которых выздоровели, а 2 005 – скончались. На данный момент коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram