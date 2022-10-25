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Общество25 октября 2022 8:05

В Чувашии участникам спецоперации пообещали бесплатный курс реабилитации

Им окажут как медицинскую, так и психологическую помощь
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Среди прочего медики могут выдать военнослужащим направления в санаторий.

Среди прочего медики могут выдать военнослужащим направления в санаторий.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии военнослужащие, вернувшиеся со спецоперации на территории Украины, смогут пройти бесплатную реабилитацию. Специалисты окажут им как медицинскую, так и психологическую помощь, заявил министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Военнослужащие сначала пройдут первичную консультацию у врача. Исходя из диагноза, они будут направлены в различные медучреждения для получения специализированной помощи. Содействовать этому будут республиканские и федеральные клиники.

В Минздраве региона подчеркивают, что медики Чувашии готовы к проведению полноценного комплекса медицинской реабилитации.

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