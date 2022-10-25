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Общество25 октября 2022 7:00

Проектирование кольцевой железнодорожной ветки в Казани подошло к конечной стадии

Процесс должен быть завершен к концу текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В начале 2023 года документы направят на госэкспертизу.

В начале 2023 года документы направят на госэкспертизу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что проектирование кольцевой железнодорожной ветки в Казани планируется завершить до конца текущего года. На данный момент процесс находится на конечной стадии. В начале 2023 года документы направят на госэкспертизу, после чего будет решаться вопрос с финансированием, сообщил ТАСС начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Отметим, что кольцевая железнодорожная ветка должна пройти через основные районы, вокзалы и деловой центр города. Она позволит увеличить пропускную способность местной транспортной системы.

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