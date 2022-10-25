Проектирование кольцевой железнодорожной ветки в Казани подошло к конечной стадии

В начале 2023 года документы направят на госэкспертизу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что проектирование кольцевой железнодорожной ветки в Казани планируется завершить до конца текущего года. На данный момент процесс находится на конечной стадии. В начале 2023 года документы направят на госэкспертизу, после чего будет решаться вопрос с финансированием, сообщил ТАСС начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Отметим, что кольцевая железнодорожная ветка должна пройти через основные районы, вокзалы и деловой центр города. Она позволит увеличить пропускную способность местной транспортной системы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram