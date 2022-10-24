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Происшествия24 октября 2022 14:16

В Набережных Челнах на ходу загорелась «Газель» груженная продуктами

К счастью никто не пострадал, огонь был потушен
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Причину возгорания предстоит установить специалистам. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Причину возгорания предстоит установить специалистам. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Фото: МЧС Татарстана

В этот понедельник, 24 октября, в экстренные службы поступила информация о том, что в Набережных Челнах в районе Нового города во время движения загорелась «Газель», которая перевозила продукты, сообщает МЧС Татарстана.

- Прибывшие пожарные потушили кабину и моторный отсек, - также отметили в ведомстве.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

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