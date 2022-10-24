В Набережных Челнах на ходу загорелась «Газель» груженная продуктами

Причину возгорания предстоит установить специалистам. Причину возгорания предстоит установить специалистам. Фото: МЧС Татарстана

В этот понедельник, 24 октября, в экстренные службы поступила информация о том, что в Набережных Челнах в районе Нового города во время движения загорелась «Газель», которая перевозила продукты, сообщает МЧС Татарстана.

- Прибывшие пожарные потушили кабину и моторный отсек, - также отметили в ведомстве.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

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