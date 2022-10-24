Ильнур Шарипов ушел с должности замглавы Госкомитета Татарстана по архивному делу

Теперь у председателя Госкомитета остался один заместитель. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ильнур Шарипов освобожден от должности заместителя главы Госкомитета Татарстана по архивному делу. Соответствующее распоряжение от 18 октября появилось на официальном портале правовой информации 24 числа. Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Утверждается, что Шарипов покинул должность по собственному желанию. Он пробыл на посту замглавы Госкомитета чуть больше полутора лет.

На данный момент у главы Госкомитета Татарстана по архивному делу Гульнары Габдрахмановой один заместитель - Гульнара Минзянова.

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