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Общество24 октября 2022 13:15

Ильнур Шарипов ушел с должности замглавы Госкомитета Татарстана по архивному делу

Он проработал на этом посту чуть более полутора лет
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Теперь у председателя Госкомитета остался один заместитель.

Теперь у председателя Госкомитета остался один заместитель.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ильнур Шарипов освобожден от должности заместителя главы Госкомитета Татарстана по архивному делу. Соответствующее распоряжение от 18 октября появилось на официальном портале правовой информации 24 числа. Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Утверждается, что Шарипов покинул должность по собственному желанию. Он пробыл на посту замглавы Госкомитета чуть больше полутора лет.

На данный момент у главы Госкомитета Татарстана по архивному делу Гульнары Габдрахмановой один заместитель - Гульнара Минзянова.

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