По улице Баумана в Казани прошлась голая девушка с плакатом

Фанаты бьют татуировки, рисуют граффити, клеят листовки и разедваются, принимая участие в конкурсе, запущенном музыкантом. Фото: соцсети

В выходные на улице Баумана в Казани была замечена голая девушка, которая прикрывалась одним только плакатом с надписью «21.10.22». Как оказалось, она сделала это для того, чтобы поддержать новый альбом рэпера и поп-исполнителя Моргенштерна*.

Ранее музыкант запустил конкурс и пообещал вознаграждение за самую оригинальную рекламу его нового альбома. Работами фанатов Моргенштерн* делится в соцсетях. Там же он опубликовал и фото казанской девушки с улицы Баумана.

*признан на территории Российской Федерации иностранным агентом

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