В 2022 году на выплаты донорам Чувашии выделили 69 миллионов рублей

Речь идет о гражданах, награжденных нагрудными знаками «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 4,4 тысячи доноров Чувашии получили ежегодную денежную выплату в размере 15,7 тысячи рублей. В общей сложности на эти цели в 2022 году было выделено 68,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Отметим, данную выплату получают лишь лица, награжденные нагрудными знаками «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». Каждый из них должен написать письменное заявление об установлении соответствующей выплаты.

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