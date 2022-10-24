Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики. Фото: Александр ГЛУЗ

В Татарстане утвердили дополнительные меры поддержки семей мобилизованных местных жителей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. В документе говорится о следующем:

- семьи с новорожденными детьми вне зависимости от их доходов обеспечат подарочными комплектами детских принадлежностей;

- пенсионерам предоставят первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение;

- пожилым людям и инвалидам I и II группы социальные услуги на дому будут предоставляться бесплатно;

- семьи получат преимущественное право при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также в дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами, реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

- семьям с детьми-инвалидами предоставят преимущественное право при прием на социальное обслуживание в реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

- студентов очной формы обучения обеспечат бесплатным одноразовым горячим питанием;

- школьников обеспечат бесплатным двухразовым горячим питанием;

- семьям с детьми от 7 до 17 лет предоставят первоочередное право при обеспечение путевками в организации отдыха.

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