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Общество24 октября 2022 10:08

Замену ограждений в школах и детсадах Казани выделили более 992 миллионов рублей

Работы уже выполнены в 244 учреждениях
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Казани в 40% образовательных учреждениях заборы находились в ненадлежащем состоянии.

В Казани в 40% образовательных учреждениях заборы находились в ненадлежащем состоянии.

Фото: Светлана Макеева

В Казани завершается установка новых ограждений в школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования. По данным на 24 октября, работы выполнены на 244 объектах. Еще в 37 это будет сделано до конца ноября, сообщают власти города.

Отметим, что ранее на эти цели было выделено 992,2 миллиона рублей.

Еще 39 миллионов рублей было направлено на обустройству пунктов охраны на первых этаж образовательных учреждений столицы Татарстана. На данный момент, на 72 объектах работы завершены, на 109 - продолжаются.

Отметим, всего в Казани 169 школ, 312 детских садов и 52 учреждения дополнительного образования.

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