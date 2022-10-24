На строительство моста через Монастырскую протоку в Казани потратят 737 миллионов рублей

Деньги будут выделены из бюджета Татарстана.

На строительство моста через Монастырскую протоку в Казани из бюджета Татарстана выделят 736,9 тысячи рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, мост должен иметь длину порядка 28,8 метра. Проезжая часть шириной в семь метров будет двухполосной. На объекте также предусмотрены лестничные сходы и шумозащитные экраны.

Работы по возведению моста будут осуществляться в рамках строительства в городе Большого Казанского кольца.

Заявки на участие в тендере принимаются до 7 ноября. Подрядчик будет определен 9 числа. Сдать объект он должен будет к 20 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что для строительства моста через Монастырскую протоку в Казани снесут шесть домов и баню.

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