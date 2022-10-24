За год число наркозависимых жителей Набережных Челнов выросло на 1,2%

В автограде растет также число злоупотребляющих запрещенными веществами. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Набережных Челнах наблюдается рост числа наркозависимых людей. По данным на июль 2022 года, их в городе насчитывается 1 959 человек, что на 1,2% больше, чем годом ранее. Такие данные опубликованы в проекте муниципальной программы профилактики наркотизации населения на 2023-2025 годы.

Согласно тому же документу, в городе растет число злоупотребляющих наркотиками. В 2022 году на профилактическом учете состоит 1 765 горожан, тогда как в 2021 их было 1 739. Большая часть из этих людей - мужчины в возрасте от 40 до 60 лет, безработные.

В большинстве случаев к причинам распространения наркомании относят неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие (71,8%), моральную деградацию общества и вседозволенность (60,2%), отсутствие взаимопонимания в семье (47,8%). Об этом говорят данные опроса молодежи татарстанского автограда.

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