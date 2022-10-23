В Татарстане ночные заморозки могут привести к потерям урожая картофеля

Овощи промерзают при -2 градусов. Фото: Дмитрий БРУШКО

Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, по ночам температура воздуха опускается и будет опускаться ниже 0 градусов. При продолжительности таких заморозков возможны потери урожая картофеля, моркови и свеклы, отметил на республиканском совещании глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров.

По его словам, эти овощи промерзают при -2 градусов. На данный момент уборка урожая продолжается. Так, в республике нужно еще собрать картофель с полей площадью 768 гектаров, а овощей – с 633 гектаров.

При этом идущие с начала сентября дожди серьезно осложняют данную работу. Хотя в этих осадках есть и свой плюс – влага благоприятно сказывается на озимых культурах.

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