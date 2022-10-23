В Татарстане за последние сутки выявили 155 новых случаев

Ежедневно число выявляемых случаев в республике уменьшается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Татарстане по-прежнему находится на низком уровне – 3,9%. Но, несмотря на это, число ежедневно выявляемых случаев заражения сокращается. Так в предыдущие сутки речь шла о 160 новых инфицированных, а сейчас это 155 случаев. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Также за последние отчетные 24 часа в республике 20 новых зараженных пришлось госпитализировать, а излечились от COVID-19 за это время 237 человек.

Отметим, что за все время в Татарстане инфекция была выявлена у 186 324 человек, 182 401 из которых выздоровели, а 2 005 скончались.

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