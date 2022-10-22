В Чебоксарах во время ремонта загорелась школа №7

В школе в момент возгорания детей не было, учреждение для них закрыто из-за капитального ремонта. Фото: прокуратура Чувашии

21 октября в 15.22 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в школе №7 города Чебоксар. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты быстро потушили пламя, никто не пострадал. По предварительным данным возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности во время проведения сварочных работ. Отметим школа сейчас находится на капитальном ремонте, поэтому дети в ней пока не обучаются.

- По факту пожара в образовательном учреждении Чебоксар проводится прокурорская проверка. В ходе нее будут установлены причины возгорания и лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности в школе, - сообщает надзорное ведомство Чувашии.

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