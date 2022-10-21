В Казани возле речного порта на воде создадут земельные участки на 44,1 гектара

Заказчиком выступает управление капитального строительства и реконструкции исполкома города. Фото: Мэрия Казани

В Казани на Волге в районе улицы Портовой в рамках реновации создадут несколько искусственных земельных участков площадью 44,1 гектара. На разработку проектно-сметной документации из республиканского бюджета планируют выделить более 61 миллиона рублей, гласит тендер, размещенный на сайте госзакупок.

По проекту хотят создать четыре земельных участка: самый большой из них составит 26 гектаров, самый маленький — 4,5 гектара. Остальные два участка планируют разместить на площадях в 6,4 гектара и 7,2 гектара.

Схема планируемых к созданию искусственных земельных участков. Фото: zakupki.gov.ru.

Работы проведут в три этапа. До 20 декабря 2022 года подрядчику необходимо провести экологические, геодезические, гидрометеорологические изыскания, а также оценить воздействие на водные биоресурсы. До конца апреля 2023 года должно быть получено разрешение на создание земельных участков. До 30 ноября 2023 года необходимо подготовить материалы для общественных слушаний. Только после всех этих этапов подрядчик приступит к разработке проектно-сметной документации, а затем согласует ее со Средне-Волжским территориальным управлением Росрыболовства.

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