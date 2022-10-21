Строителям Чувашии предстоит восстановить еще шесть поврежденных домов в Мариуполе

В Мариуполе трудятся 160 строителей из Чувашии Фото: Олег УКЛАДОВ

Строители Чувашии к зиме восстановят еще шесть поврежденных домов в Мариуполе. В общей сложности им предстоит выполнить работы на 14 объектах, сообщает Минстрой республики.

Так, в четырех домах будут идти строительные работы, еще четыре снесут и отстроят заново. Для других шести объектов список работ еще не определен.

Кроме того, в одном из этих домов все еще проживает большая часть людей, которых некуда переселить. В их квартирах планируют заменить радиаторы и окна, чтобы было комфортно жить зимой.

Отметим, в Мариуполе трудятся 160 строителей из Чувашии. Они имеют необходимую технику и строительные материалы.

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