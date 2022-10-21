Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 12:02

Строителям Чувашии предстоит восстановить еще шесть поврежденных домов в Мариуполе

В общей сложности им необходимо выполнить работы на 14 объектах
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Мариуполе трудятся 160 строителей из Чувашии

В Мариуполе трудятся 160 строителей из Чувашии

Фото: Олег УКЛАДОВ

Строители Чувашии к зиме восстановят еще шесть поврежденных домов в Мариуполе. В общей сложности им предстоит выполнить работы на 14 объектах, сообщает Минстрой республики.

Так, в четырех домах будут идти строительные работы, еще четыре снесут и отстроят заново. Для других шести объектов список работ еще не определен.

Кроме того, в одном из этих домов все еще проживает большая часть людей, которых некуда переселить. В их квартирах планируют заменить радиаторы и окна, чтобы было комфортно жить зимой.

Отметим, в Мариуполе трудятся 160 строителей из Чувашии. Они имеют необходимую технику и строительные материалы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram