В Казани реорганизуют центры занятости населения

После подписания постановления все мероприятия по реорганизации центров проведут в 90-дневный срок. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице республики могут реорганизовать центры занятости. Соответствующий проект постановления предложил Минтруда Татарстана.

Согласно документу, центры занятости Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского и Приволжского районов Казани присоединят к учреждению "Центр занятости населения Казани". Объединенные в одну сеть центры станут его управлением. При этом численность штата и основные цели их деятельности останутся без изменений.

Отметим, после подписания постановления все мероприятия по реорганизации центров проведут в 90-дневный срок. А в течение 60 дней имущество центров занятости перейдет к ГКУ "Центр занятости населения Казани".

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