В Казани из-за реконструкции коллектора перекроют улицы Абсалямова, Меридианная и Чистопольская

Проезд будут закрывать исключительно по ночам. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Временное ограничение движение транспорта в ближайшее время введут на трех улицах Казани: Абсалямова, Меридианная и Чистопольская. Как прописано в постановлении Исполкома города, это будет сделано из-за работ по реконструкции третьего северного коллектора.

Так, 22 октября с 0.00 до 6.00 нельзя будет проехать по перекрестку улиц Меридианная и Чистопольская.

После – 1 ноября так же с 0.00 до 6.00 для транспорта закроют местный проезд около дома №20 на улице Чистопольская.

Далее 2 ноября с 0.00 до 6.00 ограничение на проезд машин введут на перекрестке улиц Абсалямова и Чистопольская.

А 4 ноября с 0.00 до 6.00 перекроют местный проезд в районе дома №14 по улице Чистопольская.

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