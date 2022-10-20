Население Набережных Челнов выросло до 548 тысяч человек

Сбор данных о населении проходил с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Население Набережных Челнов выросло до 548 434 человека. Когда как, по данным переписи 2010 года, челнинцов насчитывалось 513 735. Таким образом, прирост составил 6,4%, сообщает Татарстанстат.

Согласно итогам переписи, больше всего в Набережных Челнах живет именно женщин - 296 013. Мужчин же в городе насчитывается в количестве 252 421.

Что же касается ближайших к Набережным Челнам территорий, то, например, в Нижнекамском районе по итогам последней переписи населения проживает 255 389 горожан и 22 155 сельских жителей. А в Елабуге городское население насчитывается в количестве 73 630 человек, сельское - 11 845.

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