Новинка ТМ «Махеевъ»: джем «Клубничный без сахара» в новой упаковке

Популярный джем, изготовленный по технологии бережливого приготовления из спелой клубники, который ранее выпускался в стеклянной упаковке объемом 210 г, выпустили в дой-паках. Вариант гибкой упаковки с дозатором удобен в использовании, прекрасно сохраняет полезные качества продукции и хорошо зарекомендовал себя при транспортировке. Плюс такая упаковка снижает стоимость продукта и уменьшает экологическую нагрузку при вторичной переработке. Дой-паки для джема «Клубничный без сахара» производит компания «Данафлекс» – одна из крупных типографий по изготовлению упаковки из Татарстана. Вторая хорошая новость: теперь джем в новой упаковке будет представлен не только в магазинах X5 Group, но и по всей России!

Фото: предоставлено пресс-службой

По данным экспертов, в связи с введением санкций против России, за последние восемь месяцев закупочные цены на упаковку подскочили на 40%, а на отдельные ее виды – на 50%, при этом отечественные производители все более активно занимают освободившуюся нишу. Так, давний партнер АО «Эссен Продакшн АГ» – производитель упаковочных решений «Данафлекс» – создает инновационные упаковочные решения в собственном R&D центре. Упаковка российских производителей не уступает зарубежным аналогам и имеет более привлекательную цену – весомое преимущество для производителей и конечных потребителей.

- По данным IndexBox Russia, форматы гибкой упаковки в перспективе до 2025 года кардинально не изменятся, ведь спрос со стороны пищевых производств весьма устойчив, при этом в долгосрочной перспективе на фоне популяризации ЗОЖ и модели быстрого потребления «на ходу» возможно увеличение сегмента именно дой-пака. Сейчас это 22,1% рынка гибкой упаковки. О том, что будущее за дой-паками, свидетельствует и исследование Smithers: 75 % всего спроса пищевой индустрии приходится на гибкую упаковку. Она компактная, гибкая, удобная для транспортировки, очень прочная, с превосходными барьерными свойствами, что крайне важно для производителей продуктов питания, – говорит руководитель отдела разработки и ввода новых продуктов АО «Эссен Продакшн АГ» Екатерина Курылева.

Продукция ТМ «Махеевъ» – призер многочисленных отраслевых выставок по всему миру, неоднократно признанная «Народной маркой» и «Товаром года», неслучайно пользуется любовью потребителей.

- Мы всегда делали ставку на высокое качество, вкус и натуральность нашей продукции и оказались правы. Согласно данным Аналитического центра НАФИ за июль текущего года, именно эти критерии сейчас особенно важны потребителям. Джем «Клубничный без сахара», созданный по технологии бережливого приготовления из спелой клубники с использованием ингредиента, не имеющего высокой калорийности и не превышающего гликемический индекс продуктов, мальтитного сиропа – наша гордость. Джем имеет приятный, в меру сладкий вкус, а теперь – и новую упаковку. Удобную, экологичную, – резюмирует Екатерина Курылева.

СПРАВКА

АО «Эссен Продакшн АГ» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Оборот компании за 2021 г. составил 35 млрд рублей, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней достиг 3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусно-джемовое производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России. Производственные площади АО «Эссен Продакшн АГ» – это почти 32 тыс. кв. м, а площадь складских помещений – более 22 тыс. кв. м. АО «Эссен Продакшн АГ» ежегодно производит около 275 тыс. тонн готовой продукции, в ассортименте более 330 видов SKU. Продукция реализуется по всей России в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, представлена в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Штат компании превышает 2 200 сотрудников.

«Эссен Продакшн АГ» – лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 г. ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка №1 в России – 2021» (номинации: «кетчупы и соусы», «майонез», «джемы»), премии «Товар Года» (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян», а три продукта бренда получили звезды – награды международной премии Superior Taste Award. Компания была признана «Лучшим предприятием-2021», а ее продукция получила несколько золотых и серебряных медалей на международном конкурсе «Лучший продукт-2021» в рамках «Продэкспо-2021». В сентябре 2022 г. продукция ТМ «Махеевъ» – майонезный соус «Тар-тар» получил серебряную медаль в номинации «Масложировая продукция», а протертые с сахаром манго и клубника – золотую медаль в номинации «Продукты переработки плодов и овощей». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.

Сайты компании: essenproduction.com, maheev.ru, essenkf.ru