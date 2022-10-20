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Общество20 октября 2022 8:09

Глава Татарстана обратился с ежегодным посланием к Госсовету региона 20 октября 2022: в республике 2023 год объявлен Годом национальных культур и традиций

Глава Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания к Госсовету республики объявил 2023 год Годом национальных культур и традиций
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По его словам, сейчас многонациональный и межконфенсиональный мир в Татарстане подвергается серьезным испытаниям. Фото: president.tatarstan.ru

По его словам, сейчас многонациональный и межконфенсиональный мир в Татарстане подвергается серьезным испытаниям. Фото: president.tatarstan.ru

В этот четверг, 20 октября, глава Татарстана Рустам Минниханов обратился с ежегодным посланием к Госсовету республики.

По его словам, сейчас многонациональный и межконфенсиональный мир в Татарстане подвергается серьезным испытаниям. Извне происходят попытки расшатать благополучную ситуацию в регионе, разыграть «национальную карту».

- Наша с вами общая задача – не допустить такого хода событий и еще теснее сплотиться вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, - заявил Рустам Минниханов.

В итоге он объявил 2023 год в Татарстане Годом национальных культур и традиций.

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