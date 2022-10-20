За несколько дней более 20 учреждений сшили балаклавы в дополнение к уже имеющимся комплектам обмундирования. Фото: mincult.tatarstan.ru

В Татарстане учреждения культуры сшили семь тысяч балаклав для мобилизованных граждан. В этом принимали участие театры, ансамбли и училища Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Атни, Бугульмы, Буинска, Мензелинска и Нижнекамска, сообщает Министерство культуры республики.

За короткий период более 20 учреждений сшили балаклавы в дополнение к уже имеющимся комплектам обмундирования. 20 октября их отправят военнослужащим. Вещи изготавливали как можно качественнее, прочнее и удобнее, отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

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