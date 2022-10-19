В пиццерии Лениногорска произошел пожар

Причина возникновения пожара устанавливается. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В эту среду, 19 октября, в экстренные службы поступила информация о том, что в Лениногорске произошел пожар в пиццерии по адресу: проспект Шашина, 15Б, сообщает МЧС Татарстана.

- В кафе было сильное задымление, - отметили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание. Оно, по предварительным данным, началось из-за масла во фритюрнице заведения. В ходе произошедшего никто не пострадал, посетители вышли на улицу самостоятельно. Причина возникновения пожара устанавливается.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram