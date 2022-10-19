В Набережных Челнах сформировали команду менеджеров по развитию местных парков

Развитием городских парков будут заниматься три человека. Фото: nabchelny.ru

В эту среду, 19 октября, в Набережных Челнах прошел конкурс по выбору членов команды «Парки Челнов», которые займутся дальнейшим развитием местных общественных пространств.

Жюри рассмотрело самопрезентации кандидатов и представленную ими концепцию развития городских парков. В итоге на должность парк-менеджера были выбраны Анна Балашова и Мария Кандратьева, а на должность PR-менеджера - Миляуша Габдулхакова.

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