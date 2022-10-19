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Общество19 октября 2022 14:01

С начала 2022 года более 100 миллионов пассажиров: В Казани назвали самые популярные автобусные маршруты

В Казани с начала 2022 года автобусами воспользовались более 100 миллионов пассажиров
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В Казани автобус является самым популярным видом общественного транспорта.

В Казани автобус является самым популярным видом общественного транспорта.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самым популярным видом общественного транспорта в Казани является автобус. С начала 2022 года его для поездок по городу выбрали 112,1 миллиона пассажиров, сообщает Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана.

- В Казани действует 56 автобусных маршрутов с 730 единицами техники, - отметили в Ассоциации.

Там также назвали самые популярные в городе автобусные маршруты за прошедший сентябрь - №1, №33, №35, №43, №45, №46 и №55.

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