С начала 2022 года более 100 миллионов пассажиров: В Казани назвали самые популярные автобусные маршруты

В Казани автобус является самым популярным видом общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самым популярным видом общественного транспорта в Казани является автобус. С начала 2022 года его для поездок по городу выбрали 112,1 миллиона пассажиров, сообщает Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана.

- В Казани действует 56 автобусных маршрутов с 730 единицами техники, - отметили в Ассоциации.

Там также назвали самые популярные в городе автобусные маршруты за прошедший сентябрь - №1, №33, №35, №43, №45, №46 и №55.

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