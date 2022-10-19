В Татарстане с 4 октября не мобилизовали ни одного отца троих детей

На открытии пленарного заседания Государственной Думы была озвучена информация о продолжении мобилизации отцов троих детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане с 4 октября не мобилизовали ни одного многодетного отца. Это касается тех, чьим детям нет 18 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов.

По словам депутата, 19 октября на открытии пленарного заседания Государственной Думы была озвучена информация о продолжении призыва бойцов, которые являются отцами троих детей в возрасте до 18 лет. Это относилось и к Татарстану.

- Я связался с руководством мобилизационной комиссии в республике и получил ответ. С момента выхода указания Генерального штаба Минобороны РФ ни одного гражданина этой категории мобилизовано не было, - заявил Айрат Фаррахов.

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