В Татарстане засняли стаю кабанов, бегающих близ автотрассы

На кадрах видно, как семейство парнокопытных пыталось перейти на противоположную сторону дороги. Фото: скриншот

Под Бугульмой местные жители засняли стаю кабанов, бегающих около автотрассы. Всего девять особей. Соответствующие кадры появилась в социальных сетях.

На них видно, как семейство парнокопытных пыталось перейти на противоположную сторону дороги. Однако им помешал высокий забор. После чего животные развернулись назад.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram