Минниханову презентовали концепцию мастер-плана развития курорта «Лаишево» за 11 миллиардов рублей

Фишкой будущего курорта должна стать яхтенная марина. Фото: president.tatarstan.ru

В этот вторник, 18 октября, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым зам гендиректора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денисом Секачевым. Стороны обсудили создания в Лаишевском районе республики, то есть всего в 60 километрах от Казани, курорта «Лаишево».

Так, Рустаму Минниханову презентовали предварительную концепцию мастер-плана развития туристической территории на 72,87 гектара. На этой площади планируют построить трех- и четырехзвездочные гостиницы на более чем 700 номеров . В них будут работать СПА и рестораны. Не забыли авторы проекта и создании зон для глэмпинга, прогулочных дорожек, а также пляжной инфраструктуры.

Фишкой курорта «Лаишево» должна стать яхтенная марина с полным набором сервисных услуг, в том числе и по зимнему хранению судов.

Общий объем инвестиций составит около 11 миллиардов рублей, из которых 8,4 миллиарда потратят на развитие туристической инфраструктуры будущего курорта. По оценкам специалистов, «Лаишево» к 2030 будет принимать более 540 тысяч туристов в год.

Отметим, что создание нового курорта в Татарстане будет проходить в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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