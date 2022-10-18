В Татарстане порядка 800 мобилизованных обратились за медобследованием

Помимо этого, во всех пунктах мобилизации дежурят медицинские сотрудники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане около 800 мобилизованных прошли медицинскую комиссию. Данную услугу военнообязанные могут получить через военно-врачебную комиссию. Об этом 18 октября во время брифинга сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

Для подтверждения диагноза врачебная комиссия дает направление в учреждения здравоохранения, где мобилизованные проходят обследование. После вся информация о состоянии здоровья каждого из них передается в военно-врачебную комиссию. Там определяют категорию годности к военной службе.

Помимо этого, во всех пунктах мобилизации дежурят медицинские сотрудники. В случае возникновения заболевания бойцы должны сообщить об этом военкомату.

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