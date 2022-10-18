Военкомат Татарстана сообщил, что в республике частичная мобилизация не окончена

В каждом регионе установлен свой план по частичной мобилизации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане работа по частичной мобилизации все еще продолжается. Хотя к этому времени первыми ее завершили в Москве. Так, военный комиссариат столицы доложил, что план выполнен 17 октября, а вручение повесток прекращается. Те же, кто их получил, могут уже не приходить в военкомат.

При этом в Военкомате Татарстана объяснили, почему в республике частичная мобилизация в отличие от Москвы все еще продолжается.

Дело в том, что в каждом отдельном взятом регионе страны формируются разные воинские части. Отсюда должно быть и разное число мобилизованных. При этом, сколько именно должно быть призвано людей в Татарстане и за какой срок – информация только для служебного пользования, рассказал «Ъ-Казань» начальник отделения Военкомата республики по работе с гражданами Сергей Котин.

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