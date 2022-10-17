В сентябре 2022 года в Чувашии родители назвали своих детей Яромир, Михей и Магдалина

За первый месяц осени этого года в регионе девочек родилось больше чем мальчиков. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Чувашии в сентябре 2022 года зарегистрировали рождение 860 детей – 421 мальчика и 439 девочек, сообщает государственная служба республики по делам юстиции.

Ее специалисты составили рейтинг имен, которыми родители назвали в сентябре своих новорожденных детей. Так, в число самых популярных попали: Ева, Анна, София, Роман, Мирон, Матвей и Кирилл.

Топ самых редких имен выглядит следующим образом: Лука, Ян, Гордей, Яромир, Ясмин, Михей, Мирра, Афина, Глафира, Прасковья, Арсения и Магдалина.

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