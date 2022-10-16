В школы и детсады Марий Эл привезли творог с антибиотиками

Употребление в пищу такого творога может привести к ряду проблем со здоровьем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора провел исследования проб творога от марийской компании ООО «СоЛюд». Его специалисты взяли из детского сада «Журавушка» в Йошкар-Оле. Оказалось, что там детей кормили творогом с антибиотиками. Так, специалисты обнаружили в нем четыре вида препаратов: ципрофлоксацин, тилозин, окситетрациклин и тетрациклин.

- Согласно правилам безопасности пищевой продукции, их содержание в молоке не допускается, - сообщает управление службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Марий Эл. – При употреблении продуктов с повышенным содержанием антибактериальных препаратов может возникнуть дисбактериоз, различные аллергические реакции, а также антибиотикорезистентность.

Отмечается, что данный творог с антибиотиками был поставлен в 19 социальных учреждений, расположенных на территории республики - детские сады, школы, техникумы и больницы. Остатки продукции из-за истекшего срока годности сейчас в обороте отсутствуют.

-- Недобросовестному производителю объявлено предостережение. Проводится расследование причин попадания антибактериальных препаратов в продукцию, - также заявили в управлении службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Марий Эл.

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