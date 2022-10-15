В Нижнекамске два подростка пытались ограбить торговый центр

В настоящее время устанавливается их причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям. Фото:16.rosguard.gov.ru

В Нижнекамске два подростка попытались ограбить торговый центр. Это произошло около двух часов ночи, сообщает пресс-служба Управление Росгвардии Татарстана.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Во время осмотра они обнаружили взломанный дверной проем. Внутри здания росгвардийцы увидели и задержали 15-летнего подростка с приготовленными к выносу блоками сигарет и другим похищенным товаром.

Кроме того, юноша был с подельником. Он скрывался на углу здания. При виде сотрудников 17-летний парень попытался скрыться, но вовремя подоспел второй экипаж.

После проверки их личностей оказалось, что старший из них был привлечен к уголовной ответственности. В настоящее время устанавливается причастность подростков к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

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