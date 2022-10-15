В Татарстане завершили капремонт в 641 жилом доме из 753

Работы продолжаются на 112 объектах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Татарстане завершили капитальный ремонт в 641 многоквартирном жилом доме из 753 запланированных. Об этом сообщил на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По словам министра, строительно-монтажные работы по программе капремонта выполнены на 99,4%. Работы продолжаются на 112 объектах.

Кроме того, из 317 учреждений образования привести в порядок осталось только четыре. А из 24 медицинских стационаров работы продолжаются на 12. Также окончен ремонт шести культурных объектов из 17.

Отметим, капитальный ремонт основной части молодежных центров, детских оздоровительных лагерей, подростковых клубов, центров психолого-педагогической помощи, спортивных учреждений и организаций социального обслуживания завершен. Также близится к концу реализация программы по обеспечению населения питьевой водой, реконструкции и строительству сетей газораспределения, обустройству инженерных сетей.

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