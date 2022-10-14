В Казани на берегу озера Кабан за 8 миллионов рублей отреставрируют особняк XIX века

Особняк был построен в 1872-1876 годы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани отреставрируют бывшее здание Казанской учительской семинарии по адресу: улица Марджани, 26. Объект имеет статус культурного наследия регионального значения. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, на эти цели из бюджета Татарстана выделят более 8 миллионов рублей.

Проект предусматривает ремонт или замену перекрытий, кровли, фасада, инженерных систем, а также приобретение мебели, оборудования и инвентаря. Заказчик планирует благоустроить территорию, установить ливневую канализацию и отремонтировать наружное освещение.

Сам трехэтажный дом расположен в историческом районе Старо-Татарской слободы. Он построен в 1872-1876 годы. Общая площадь объекта - более 5 тысяч квадратных метров. Сейчас в здании функционирует Казанский колледж технологии и дизайна.

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