Правительства России поддержали идею создания ОЭЗ "Новочебоксарск" в Чувашии

В ОЭЗ "Новочебоксарск" запланировано строительство мясокомбината и создание предприятий по выпуску древесноволокнистых плит. Фото: Администрация Чувашии

В Чувашии одобрили проект по созданию особой экономической зоны "Новочебоксарск". Соответствующее решение было принято в ходе заседания межведомственной рабочей группы, которое провел заместитель председателя Правительства России Юрий Трутнев.

В ОЭЗ "Новочебоксарск" запланировано строительство мясокомбината, создание предприятий по выпуску древесноволокнистых плит, хлебобулочных, кондитерских изделий. Резидентами планируется создать более одной тысячи рабочий мест. Размер инвестиций составит в объеме 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

Отметим, все резиденты согласно условиям участия могут получить льготы по налоговым платежам в размере 2 миллиардов рублей, а также им предоставят необходимые для проектов инфраструктуры.

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