Температуры в норме, но будет холодно: стало известно, какая погода ожидает Татарстан в эти выходные

Осенние дожди надолго зарядили в республике, давая ее жителям лишь краткие передышки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 14 октября, через республику пройдет холодный атмосферный фронт, после чего она окажется в тыловой части смещающегося дальше на северо-восток циклона. В связи с этим временами ожидается дождь, а ночью и утром возможен туман, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

И это еще не все. Температура воздуха значительно снизится. Так, днем она максимум буде в пределах от +5 до +10 градусов.

Далее в субботу, 15 октября, ночью и утром почти по всему Татарстану пройдут дожди. Днем они из-за роста атмосферного давления должны прекратиться за исключением восточных районов. Температура воздуха продолжит падать – днем от +4 до +9 градусов.

Осадки прекратятся лишь в воскресенье, 16 октября, когда на регион свое влияние распространит гребень антициклона. Но теплее от этого не станет. Ночью дело может дойти в итоге и до -1 градуса, а днем все также максимум +9.

Что же касается начала следующей недели, то потепления не будет. Так, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 17 октября, днем будет еще сухо, а к вечеру к западной границе республики подойдет атмосферный фронт с дождем. Осадки будут наблюдаться и во вторник, 18 октября. Средние температуры воздуха ожидается приближенной к норме – максимум +10 градусов, что явно не похоже на запоздалое бабье лето.

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